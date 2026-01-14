Фото: Дондей

Два доходных дома реконструируют в Ростове. Об этом сообщили в городской администрации, опубликовав соответствующее постановления.Дома Рувинского на улице Шаумяна, 98 и Красса в Университетском переулке, 28 планируется реконструировать, судя по информации из документов. Эти здания являются объектами культурного наследия, и их реконструкция обычно проводится в целях сохранения исторического облика. Со временем даже самые старые и защищённые конструкции подвергаются износу и требуют обновления.Точные сроки работ не сообщаются.Отметим, что дома находятся в аварийном состоянии уже не первый год и давно расселены.