Фото: Юрий Слюсарь

В Ростове и Мясниковском районе после атаки БПЛА работают саперы. Об этом в соцсетях сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.Ночью 14 января на микрорайон Левенцовский и хутор Ленинаван обрушилась атака дронов. В результате пострадали четверо, еще один погиб.По словам Юрия Слюсаря, саперы продолжают обследование территории. По завершении работ будет сформирована комиссия для документирования ущерба.В результате атаки дронов в Левенцовке повреждены две квартиры, выбиты стекла. В частных домах в Ленинаване и СТ «Факел» сгорели два дома, еще у одного дома сгорела кровля.