Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростове и Мясниковском районе после атаки БПЛА работают саперы

В Ростове и Мясниковском районе после атаки БПЛА работают саперы

В Ростове и Мясниковском районе после атаки БПЛА работают саперы. Об этом в соцсетях сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

Ночью 14 января на микрорайон Левенцовский и хутор Ленинаван обрушилась атака дронов. В результате пострадали четверо, еще один погиб.

По словам Юрия Слюсаря, саперы продолжают обследование территории. По завершении работ будет сформирована комиссия для документирования ущерба.

В результате атаки дронов в Левенцовке повреждены две квартиры, выбиты стекла. В частных домах в Ленинаване и СТ «Факел» сгорели два дома, еще у одного дома сгорела кровля.
Фото: Юрий Слюсарь
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.