Атака БПЛА не нарушила работу Ростовской АЭС

Атака БПЛА не нарушила работу Ростовской АЭС. Об этом проинформировали в пресс-службе предприятия.

В ночь на 14 января над страной были уничтожены 48 беспилотников. Из них больше всего БПЛА перехватили над Ростовской областью - 25 штук.

Как уточнил глава донского региона Юрий Слюсарь, летательные аппараты сбили в 10 муниципалитетах Ростовской области. А точнее - в Ростове, Новочеркасске, Волгодонске, Боковском, Кашарском, Миллеровском, Мясниковском, Милютинском, Каменском и Усть-Донецком районах.

В результате ЧП произошли возгорания в зданиях промышленного и складского предприятий в западной промзоне донской столицы. В многоквартирном доме в Левенцовском микрорайоне повреждения получили две квартиры, разбиты стекла в других квартирах многоэтажки. Также два частных дома сгорели в садовом товариществе «Факел» и Ленинаване Мясниковского района, еще у одного дома повреждена кровля.

В происшествии были ранены четыре жителя Ростова и Мясниковского района, в том числе ребенок четырех лет. Пострадавших доставили в медицинское учреждение. Их состояние врачи оценивают как средней тяжести.

Также спасатели нашли тело погибшего мужчины в одной из ростовских квартир, которая загорелась после атаки беспилотников.

Ночной налет не коснулся атомной электростанции. Она находится в 16 километрах от Волгодонска.

- Все четыре энергоблока в сети на мощности в соответствии с графиком диспетчерской нагрузки. Радиационный фон на атомной станции и в районе ее расположения находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации, и не превышает естественных фоновых значений, - рассказали на станции.
Фото: Ростовская АЭС
