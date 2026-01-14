Новости
Один погибший и 12 эвакуированных: появились подробности крупного пожара в многоэтажке в Шахтах

ГУ МЧС по Ростовской области предоставило детали крупного пожара, произошедшего 13 января в одной из многоэтажек города Шахты на улице Татаркина.

Как сообщает ведомство, возгорание в квартире дома №17 охватило площадь в 60 квадратных метров к моменту прибытия пожарных расчетов. Из-за сильного задымления из дома были эвакуированы 12 жильцов.

На месте происшествия работали 17 специалистов и 6 единиц спец.техники. Пожар был ликвидирован в течение часа. К сожалению, во время тушения пожарные обнаружили тело 35-летнего мужчины. Причины пожара и гибели человека выясняются.

Согласно предварительной информации, квартира, в которой начался пожар, выгорела дотла – остались только обугленные стены и остатки мебели. Всего в результате ЧП пострадали 4 квартиры.
Фото: ГУ МЧС России по Ростовской области
