Житель Шахт погиб в пожаре, охватившем квартиру и балкон

Мужчина погиб в горящей квартире на улице Татаркина в Шахтах. О происшествии сообщает портал «К вашим услугам».
Сообщается, что возгорание произошло в двухкомнатной квартире и на балконе дома № 17 по улице Татаркина. Общая площадь пожара составила 60 квадратных метров.

Прибывшие на место происшествия пожарные подразделения оперативно приступили к тушению. Спустя час пламя удалось полностью ликвидировать. К сожалению, во время осмотра охваченной огнем квартиры спасатели обнаружили тело 35-летнего мужчины. В настоящее время устанавливаются личность погибшего и причины его смерти.

Помимо квартиры, где произошел пожар, огнем были повреждены еще четыре соседние квартиры. Специалисты занимаются оценкой нанесенного ущерба. Причины возгорания выясняются.
Фото: К вашим услугам
