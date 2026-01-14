Житель Шахт погиб в пожаре, охватившем квартиру и балкон

Фото: К вашим услугам

Мужчина погиб в горящей квартире на улице Татаркина в Шахтах. О происшествии сообщает портал «К вашим услугам».Сообщается, что возгорание произошло в двухкомнатной квартире и на балконе дома № 17 по улице Татаркина. Общая площадь пожара составила 60 квадратных метров.Прибывшие на место происшествия пожарные подразделения оперативно приступили к тушению. Спустя час пламя удалось полностью ликвидировать. К сожалению, во время осмотра охваченной огнем квартиры спасатели обнаружили тело 35-летнего мужчины. В настоящее время устанавливаются личность погибшего и причины его смерти.Помимо квартиры, где произошел пожар, огнем были повреждены еще четыре соседние квартиры. Специалисты занимаются оценкой нанесенного ущерба. Причины возгорания выясняются.