Аномальные холода принесет в Ростовскую область антициклон

Фото: Прогноз.

В конце января южные регионы России, включая Ростовскую область, окажутся во власти аномальных холодов, сообщает портал Donday. После ухода южного циклона, который принёс снегопады в центральные и западные районы Европейской России, на смену пришла холодная арктическая воздушная масса. Её сменит сибирский антициклон, который спровоцирует резкое похолодание.В Ростовской области общее понижение температуры начнётся с 20 января, а с 22 по 27 января ожидаются особенно сильные морозы. Наиболее ощутимое похолодание прогнозируется в восточных и северо‑восточных районах области — там, где отсутствуют крупные водоёмы. В низинах — балках и речных долинах — из‑за слабого ветра и ясного неба будет скапливаться холодный воздух, что приведёт к ещё более низким температурам. В среднем по региону столбики термометров опустятся до −15 °C, но в северных районах будет значительно холоднее. Например, в станице Вешенской уже к следующему понедельнику температура снизится до −15 °C, а к 22–23 января — до −20 °C. Аналогичные показатели ожидаются в станице Боковской 23 января. В Верхнедонском районе, в станице Казанской, сильные холода начнутся уже на выходных: температура опустится до −17 °C.Не обойдётся без морозов и юг России. В Краснодарском крае и на Черноморском побережье температура тоже окажется ниже климатической нормы — в отдельные дни столбики термометров покажут значения ниже −10 °C. Однако здесь погода не будет столь аномально холодной, как в центральных регионах Европейской России.При устойчивом похолодании, когда температура воздуха держится ниже −10…−15 °C, нередко наблюдаются такие природные явления, как снежные зёрна, иней, слабый снег из слоистых облаков, ледяные иглы (алмазная пыль) и изморозь. Каждое из них несёт определённые риски. Возрастает вероятность обморожений и гипотермии — особенно если одежда становится влажной из‑за оседающей влаги. Во‑вторых, сочетание скользких дорог, ограниченной видимости и неожиданных обледенений значительно повышает аварийность на дорогах. В‑третьих, обледенение труб и оборудования может спровоцировать сбои в работе ЖКХ — разрывы и отключения тепла. Наконец, аномальные холода наносят ощутимый экономический ущерб: требуются значительные затраты на расчистку дорог, ремонт инфраструктуры и компенсации пострадавшим.