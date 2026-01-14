Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Ученики школ в Батайске остались без льготного проезда в январе

Ученики школ в Батайске остались без льготного проезда в январе
В Батайске изменилась система льготных проездных для школьников. Теперь билеты действуют в два периода: с 1 февраля по 1 сентября и с 1 сентября по 31 декабря. В январе и летом учащимся придется платить за проезд самостоятельно, сообщил портал Donday.

Родители выразили недовольство новыми условиями. Школы находятся далеко от домов, и семьи вынуждены тратить дополнительные деньги на поездки детей. После зимних каникул родителей ждал неприятный сюрприз. Старые проездные потеряли силу, а новые еще не успели оформить.

Одна мать рассказала, что в управлении соцзащиты ей сказали оплачивать проезд, так как старые билеты стали недействительными. Эти изменения произошли вскоре после того, как с 1 января в Батайске повысили стоимость проезда до 38 рублей.

Горожане не понимают смысла нововведений. Общественный транспорт в городе плох: в автобусах холодно, сиденья сломаны, интервалы большие, а водители грубят. Иногда автобусы вообще не приезжают, и людям приходится идти пешком в мороз или под дождем.
Фото: Ростов.ру
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.