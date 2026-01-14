Ученики школ в Батайске остались без льготного проезда в январе

Фото: Ростов.ру

В Батайске изменилась система льготных проездных для школьников. Теперь билеты действуют в два периода: с 1 февраля по 1 сентября и с 1 сентября по 31 декабря. В январе и летом учащимся придется платить за проезд самостоятельно, сообщил портал Donday.Родители выразили недовольство новыми условиями. Школы находятся далеко от домов, и семьи вынуждены тратить дополнительные деньги на поездки детей. После зимних каникул родителей ждал неприятный сюрприз. Старые проездные потеряли силу, а новые еще не успели оформить.Одна мать рассказала, что в управлении соцзащиты ей сказали оплачивать проезд, так как старые билеты стали недействительными. Эти изменения произошли вскоре после того, как с 1 января в Батайске повысили стоимость проезда до 38 рублей.Горожане не понимают смысла нововведений. Общественный транспорт в городе плох: в автобусах холодно, сиденья сломаны, интервалы большие, а водители грубят. Иногда автобусы вообще не приезжают, и людям приходится идти пешком в мороз или под дождем.