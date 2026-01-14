Новости
Два жителя Ростовской области решили срезать дорогу на машине и застряли в поле на три часа

В Ростовской области два жителя Миллерово захотели срезать путь и на несколько часов застряли в поле. Об инциденте сообщили в ГКУ РО "ПСС ВВ ТМ".

Два жителя области 13 января отправились в поездку из Миллерово в Шолоховский район. Около хутора Сингиновский они решили срезать путь и поехали через поле. Однако посреди маневра отказала машина. Мужчина и женщина оказались одни на пустой заснеженной территории, где никто не смог бы их увидеть и помочь.

Больше трех часов ушло на попытки справиться с поломкой. машину починить не получилось, а сами люди начали коченеть на морозе. Тогда они оставили возню с машиной и наконец позвонили спасателям.
