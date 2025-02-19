В Ростове тысячи жителей остались без света из-за аварии
В Ростове-на-Дону жители Западного остались без света из-за коммунальной аварии. Информацию сообщили в Департаменте ЖКХ и энергетики.
Нарушение в сети случилось около 12:00. Лампочки погасли в домах на улицах: Мадояна, Калининградской, Белостокской, Петрозаводской, Лесопарковой, Толмачева, Миллеровской, Кустанайской, Львовской, Быковского, Сладкова, Доватора, Сотружества и в СТ «Дружба».
Для устранения аварии на место выехали аварийные бригады. Полностью восстановить электроснабжение пообещали к 15:00.