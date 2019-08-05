В Ростове троих мужчин задержали по подозрению в производстве и сбыте оружия



В Ростове-на-Дону троих мужчин задержали по подозрению в производстве и сбыте оружия. В отношении них возбудили уголовное дело.



По данным МВД России, один из задержанных в кустарных условиях изготавливал огнестрельное оружие. С двумя подельниками он сбывал товар на территории донского региона.



В местах жительства подозреваемых прошли обыски. При этом один из мужчин попытался избавиться от вещественных доказательств, выбросив оружие с балкона.



В результате операции у предполагаемых преступников изъяли три пистолета, боеприпасы к ним и составные части.



– В отношении задержанных избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Предварительное расследование уголовного дела продолжается, – прокомментировали в МВД России.