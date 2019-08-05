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В Ростове троих мужчин задержали по подозрению в производстве и сбыте оружия

В Ростове троих мужчин задержали по подозрению в производстве и сбыте оружия
В Ростове-на-Дону троих мужчин задержали по подозрению в производстве и сбыте оружия. В отношении них возбудили уголовное дело.

По данным МВД России, один из задержанных в кустарных условиях изготавливал огнестрельное оружие. С двумя подельниками он сбывал товар на территории донского региона.

В местах жительства подозреваемых прошли обыски. При этом один из мужчин попытался избавиться от вещественных доказательств, выбросив оружие с балкона.

В результате операции у предполагаемых преступников изъяли три пистолета, боеприпасы к ним и составные части.

– В отношении задержанных избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Предварительное расследование уголовного дела продолжается, – прокомментировали в МВД России.

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