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Под Ростовом задержали мужчин, подозреваемых в краже автомобилей

Под Ростовом задержали мужчин, подозреваемых в краже автомобилей
В Батайске под Ростовом задержали мужчин, подозреваемых в краже автомобилей. В отношении них возбуждено уголовное дело по соответствующей статье.

По версии полиции, мужчины в возрасте 25, 30 и 31 года приехали в один из районов Батайска.ю. Припаркованный здесь автомобиль «Хендай Солярис» они с помощью тросса присоединили к своей машине «Хендай Акцент». Таким образом, злоумышленники увезли чужое авто. Позже они распилили «Солярис», чтобы продать. Владелец похищенной иномарки оценил ущерб в 550 тысяч рублей.

Полицейские при поддержке бойцов СОБР задержали подозреваемых. При этом во время операции трое попытались прыгнуть в реку и уплыть. Однако их догнали и арестовали.

Пправоохранители выяснили, что все трое причастны к еще одной краже автомобиля. В тот раз мужчины похитили «ВАЗ-2115», чтобы в последующем разбрать его на детали.

В пресс-службе ГУ МВД по региону сообщили что в тношении одного из задержанных избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В отношении двух других – подписка о невыезде и надлежащем поведении.

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