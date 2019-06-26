Под Ростовом задержали мужчин, подозреваемых в краже автомобилей



В Батайске под Ростовом задержали мужчин, подозреваемых в краже автомобилей. В отношении них возбуждено уголовное дело по соответствующей статье.



По версии полиции, мужчины в возрасте 25, 30 и 31 года приехали в один из районов Батайска.ю. Припаркованный здесь автомобиль «Хендай Солярис» они с помощью тросса присоединили к своей машине «Хендай Акцент». Таким образом, злоумышленники увезли чужое авто. Позже они распилили «Солярис», чтобы продать. Владелец похищенной иномарки оценил ущерб в 550 тысяч рублей.



Полицейские при поддержке бойцов СОБР задержали подозреваемых. При этом во время операции трое попытались прыгнуть в реку и уплыть. Однако их догнали и арестовали.



Пправоохранители выяснили, что все трое причастны к еще одной краже автомобиля. В тот раз мужчины похитили «ВАЗ-2115», чтобы в последующем разбрать его на детали.



В пресс-службе ГУ МВД по региону сообщили что в тношении одного из задержанных избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В отношении двух других – подписка о невыезде и надлежащем поведении.