Фото: ГУ МЧС России по Ростовской области

Частный дом сгорел в Матвеевом Кургане из-за неисправного обогревателя. ЧП произошло 10 февраля на улице Новосеверная.Хозяева дома находились внутри, когда начались перебои с электричеством – свет в доме начал мигать. Вскоре после этого в помещении появился едкий запах дыма. Оказалось, что во время скачков напряжения неисправный обогреватель в одной из комнат вспыхнул, а пламя быстро перекинулось на мебель и находившиеся поблизости вещи.В считанные минуты комната была охвачена огнем. Супруги пытались самостоятельно справиться с разбушевавшейся стихией, но их усилия оказались тщетными. Когда на место прибыли пожарные расчеты, огонь уже распространился на 48 квадратных метров.Как уточнили в ГУ МЧС России по Ростовской области, к борьбе с огнем были привлечены девять спасателей и три единицы спецтехники. К счастью, в результате пожара никто из людей не пострадал.По заключению специалистов, причиной столь масштабного возгорания стало аварийное состояние электрооборудования, которое привело к короткому замыканию.