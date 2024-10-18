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В Батайске ливневку засорили старыми покрышками

В Батайске ливневку засорили старыми покрышками
В городе Батайске Ростовской области неизвестные превратили водоотводный канал в свалку. Речь идет о ливневке на улице Коваливского, в районе дома № 87.

На видео видно, что яма завалена необычным мусором. Среди бытовых отходов можно найти пластиковые ящики, десяток шин и другие предметы. Местные жители подозревают, что в этом виноваты работники автосервиса, который находится напротив канала.

По словам жителей, канаву расчищали, но очень давно. Сейчас они опасаются, что надвигающийся сезон дождей только усугубит ситуацию. Воде будет некуда стекать, а это значит, что двор может затопить. Жители очень надеются, что после огласки коммунальные службы расчистят ливневку.
Фото: соцсети
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