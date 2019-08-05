Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

В Таганроге несколько человек заработали 5 млн рублей, имитируя ДТП

В Таганроге несколько человек заработали 5 млн рублей, имитируя ДТП
Семь человек, имитировавших ДТП ради выплат по страховке, пойдут под суд в Таганроге. Об этом 5 августа сообщили в прокуратуре Ростовской области.

По версии следствия, в период с марта 2016-го по октябрь 2017 года подозреваемые имитировали несколько аварий. Они использовали свои автомобили, а также автомобили своих знакомых. После фиктивных аварий они обращались в страховые компании, чтобы получить выплаты.

- Общая сумма ущерба страховым компаниям составила пять миллионов рублей, - добавили в областной прокуратуре.

Уголовное дело направлено в Таганрогский городской суд для рассмотрения по существу.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.