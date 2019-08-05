В Таганроге несколько человек заработали 5 млн рублей, имитируя ДТП



Семь человек, имитировавших ДТП ради выплат по страховке, пойдут под суд в Таганроге. Об этом 5 августа сообщили в прокуратуре Ростовской области.



По версии следствия, в период с марта 2016-го по октябрь 2017 года подозреваемые имитировали несколько аварий. Они использовали свои автомобили, а также автомобили своих знакомых. После фиктивных аварий они обращались в страховые компании, чтобы получить выплаты.



- Общая сумма ущерба страховым компаниям составила пять миллионов рублей, - добавили в областной прокуратуре.



Уголовное дело направлено в Таганрогский городской суд для рассмотрения по существу.