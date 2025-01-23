В Ростове специалисты водоканала объяснили, почему из кранов течет черная вода

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В Ростове-на-Дону специалисты водоканала объяснили, почему из кранов местных жителей течет черная вода.Жители дома по адресу: Конституционная, 58/62 в посёлке Орджоникидзе столкнулись с настоящей коммунальной проблемой утром 23 января. Вместо горячей воды из кранов струилась густая черная субстанция, напоминающая нефтяные продукты.Как рассказали в АО «Ростовводоканал», по этому адресу проходили плановые работы по техническому обслуживанию трубопроводов, направленные на улучшение давления холодного водоснабжения.- После завершения работ на водопроводных сетях в процессе заполнения системы водой под повышенным давлением может произойти временное ухудшение качества, связанное с вымыванием мелких нерастворимых частиц из труб, - пояснили специалисты.Ростовчанам сообщили, что данное явление является временным, и вскоре качество воды восстановится до нормальных показателей.