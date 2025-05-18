Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростове сотни жителей устремились в синагогу в ночь на 17 мая

В Ростове сотни жителей устремились в синагогу в ночь на 17 мая
В Ростове тысячи жителей устремились в синагогу в Газетном переулке 17 мая в рамках акции «Ночь музеев». Еврейская община впервые за шесть лет открыла свои двери для экскурсий. На мероприятии побывал корреспондент Donday.ru.

Очередь на входе выстроилась на десятки метров. Даже семьи с детьми не испугались позднего времени. Внутри синагоги организаторам пришлось ограничить доступ на второй этаж, чтобы избежать риска обрушения балкона.

В здании собрались более 350 человек, желающих узнать больше о еврейских праздниках и традициях. Гостям показали театрализованную свадьбу, а также организовали мастер-классы по каллиграфии.

Несмотря на большое количество людей и тесное пространство, атмосфера была дружелюбной и позитивной. Посетители старались уступать друг другу места, а представители общины старались уделить внимание каждому гостю, создавая теплую и гостеприимную обстановку.
фото: дондей
1 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.