В Ростове сотни жителей устремились в синагогу в ночь на 17 мая

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В Ростове тысячи жителей устремились в синагогу в Газетном переулке 17 мая в рамках акции «Ночь музеев». Еврейская община впервые за шесть лет открыла свои двери для экскурсий. На мероприятии побывал корреспондент Donday.ru.Очередь на входе выстроилась на десятки метров. Даже семьи с детьми не испугались позднего времени. Внутри синагоги организаторам пришлось ограничить доступ на второй этаж, чтобы избежать риска обрушения балкона.В здании собрались более 350 человек, желающих узнать больше о еврейских праздниках и традициях. Гостям показали театрализованную свадьбу, а также организовали мастер-классы по каллиграфии.Несмотря на большое количество людей и тесное пространство, атмосфера была дружелюбной и позитивной. Посетители старались уступать друг другу места, а представители общины старались уделить внимание каждому гостю, создавая теплую и гостеприимную обстановку.