В Ростове сотни жителей останутся без света с 8 по 11 декабря

В Ростове сотни жителей останутся без света на новой рабочей неделе. Данными с восьмого по 11 декабря поделились на сайте «Донэнерго».В понедельник, 8 декабря, электричество пропадет с 9:00 до 17:00 по адресам: ул. Мечникова, 69/Д , 71/Д, 73/Д, 75/А; пр. Буденновский, 98/А; ул. Серова; ул. Шостаковича; ул. Сурикова; ул. Гнесина; пер. Грабаря; ул. Свиридова; ул. Садоводческая; ул. Саврасова; ул. Прокофьева; ул. Кабалевского; ул. Станиславского, 89/12, 91, 122, 124, 126; пр. Соколова, 12, 14, 18.Также с этого дня до 10 декабря лампочки погаснут с 9:00 до 17:00 у жителей ул. Радищева, 13-71, 18-68; ул. 2-й Комбайновской, 1-25, 2-42; ул. Соединяющей, 1-13, 2-22; ул. Коммунальной, 1-25, 2-28; ул. Просвещения, 23-27, 18-42; ул. Червоноармейской, 3-23, 6-22; пер. Пожарного, 1-19, 2-18; пер. Кецховели, 1-31, 2-24; пер. Горийского, 1-15, 2-50; ул. Веры Пановой, 3-11.Помимо этого, с восьмого по девятое декабря с 9:00 до 17:00 необходимый ресурс будут вырубать на ул. Комсомольской, 26-44; ул. 33-я Линия, 2-20, 1-17, 33; 35-я Линия, 2-14, 1-17.А еще в понедельник с 9:00 до 16:00 лампочки погаснут на ул. Н. Ополчения, 81-137, 116-180; ул. Текучева, 162.В период с 9 по 10 декабря во временном промежутке с 9:00 до 17:00 электричество вырубят на ул. 18-я Линия, 30-72, 25-65; ул. 20-я Линия, 20-48, 13/23, 29/25, 33; ул. Налбандяна, 29-33, 24-30.В этот же день с 9:00 до 17:00 лампочки погаснут в домах на ул. 18-я Линия, 30-72, 25-65; ул. 20-я Линия, 13/23, 29/25, 33, 20-48; ул. Налбандяна, 29-33, 24-30; пр. Космонавтов, 31, 33; пр. Королева, 12, 12а, 14, 14/2, 16, 16а, 16/2, 18, 18/1, 18а, 20; ул. Журавлева, 12-30, 11-31; ул. Очаковской, 1-25, 2-28; ул. Красных Зорь, 55-105, 60-110; ул. Петровской, 55-73, 76-98; ул. Станиславского, 141-185, 188-248; ул. Социалистической, 166; ул. Немировича-Данченко, 43-59; пер. Орджоникидзе, 39-49; Цезаря Куникова, 24/Б-22; ул. Юфимцева, 4, 6, 8, 12.В этот день также необходимой коммуникации не будет с 9:00 до 13:00 на ул. Козлова, 62/148, 63/146А; ул. Нефедова, 59; в пер. Доломановском, 116; пер. Халтуринском, 155, 157; пер. Братском, 144/60, 113/109.Во вторник свет будет отсутствовать и с 13:00 до 17:00 на ул. Козлова, 62/148, 63/146А; ул. Нефедова, 59; в пер. Доломановском, 116; пер. Халтуринском, 155, 157; пер. Братском, 144/60, 113/109.10 декабря электричества не будет с 9:00 до 17:00 по следующим адресам: ул. Благодатная, 2-36, 1-81, 46-78; пер. Вагайский, 2-38, 1-39; ул. Вольская, 1-11, 2-28; ул. Выборгская, 68; ул. Говорова, 1-61, 2-66; пер. Дивный, 1-13, 2-8; пер. Еланский, 1-27, 2-20; ул. Заветинская, 1-33, 2-38; пер. Кислородный, 2-8, 7-23; ул. Красносельская, 67-69, 16-60, 31-53, 9-15, 4А; ул. Лесопарковая, 45-63, 56-90, 37, 56А, 56Г, 56Д; ул. Мадояна, 58-110, 81-135, 137А; ул. Разина, 47-63, 78-134; ул. Кустанайская, 2-80, 3-79; ул. Миллеровская, 1-71, 2-66; ул. Мичуринская, 67-87, 10-76; ул. Развилинская, 1-79, 2-78; ул. Ровенская, 1-25, 2-28; ул. Толмачева, 1-73, 12-90; ул. Ландышевая, 11-13; ул. Родниковая, 6-40, 25-39; пер. Серебряный, 7/18, 8/20; пер. Белозерский, 4, 16; пер. Выгодский, 1-17, 2-16; пер. Вязовский, 1-15, 2-32; пер. Елецкий, 1-17, 2-12; пер. Знаменский, 1-19, 2-20; ул. Калинина, 88-112, 71-97; ул. Рижская, 2-20, 1-15; ул. Манежная, 2-14, 1-19; ул. Смоленская, 2-32, 1-33ж; ул. Вавилова, 67в, 69е; ул. Вятская, 55/4, 57, 57/1, 59, 63/3; с/т «Радуга», с/т «Ветеран»; ул. 34-я Линия, 46-64, 39-51; ул. 36-я Линия, 60-92, 41-89; 38-я Линия, 18-74,29-89; ул. Тюхряева, 40-62, 41-67; ул. Кагальницкая, 15-23, 14-30.Также в среду обесточат дома на ул. Ларина, 18, 18а, 24, 24/А; ул. Герасименко, 7, 11, 13, 13а, 15, 15/А; ул. Погодина, 16. В них электричества не будет с 13:00 до 17:00.В четверг, 11 декабря, лампочки погаснут с 9:00 до 17:00 у жителей ул. 2-й Пятилетки, 6, 6/В, 6/2, 6/3, 6/4; ул. 1-й Киргизской, 37-55, 46-72; ул. 2-й Киргизской, 36-46, 51-71; ул. Казахской, 44-60; пер. Уральского, 31-61, 36-66; пер. Ухтомского, 1-69, 2-74; пер. Хибинского, 1-65, 2-66; пер. Кубанского, 1-69, 2-68; ул. Белорусской, 61-65.В этот же день свет будет отсутствовать с 9:00 до 13:00 по адресам: ул. Цезаря Куникова, 14-26, 11-25; ул. Орджоникидзе, 2-32, 1-39; пер. Ашхабадский, 1-37; ул. Горская; ул. Немировича-Данченко, 1-39, 2-40; пер. Ставропольский, 2-8, 1.В пятницу, 12 декабря, с 9:00 до 17:00 света не будет на ул. 2-й Пятилетки, 6, 6/В, 6/2, 6/3, 6/4.Причиной отсутствия необходимой коммуникации станет техническое обслуживание оборудования.