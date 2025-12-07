67-летний мужчина без вести пропал в Ростовской области

Фото: ЛизаАлерт

В Ростовской области без вести пропал 67-летний мужчина. О местонахождении Александра Хухрянского неизвестно с 6 декабря.Александр Григорьевич живет в Батайске. В тот день он вышел из дома в неизвестном направлении. Когда мужчина не вернулся, его родные забили тревогу. Они обратились в полицию и к волонтерам.Пропавший имеет рост 170 сантиметров. Он худощавого телосложения, с черными волосами с проседью и карими глазами.В день пропажи на нем была надета сине-черная клетчатая рубашка, темно-синие спортивные штаны и черные шлепанцы.Добровольцы говорят, что Александр Хухрянский имеет дезориентацию. Это означает, что у него нарушена способность ориентироваться во времени и пространстве.Если вам что-то известно о местонахождении Александра Григорьевича, просьба обратитесь по номерам: 8 (800) 700-54-52 или 112.