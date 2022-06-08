В Ростове во время сноса аварийного здания рабочие пробили крышу жилого дома

Фото: rostov.ru

В центре Ростова-на-Дону во время сноса аварийного здания на улице Серафимовича рабочие пробили крышу соседнего жилого дома. Инцидент произошел днем 10 июня.Кирпичная двухэтажка была построена в дореволюционный период - в 1888 году. Это был многоквартирный жилой дом. Со временем здание пришло в негодность, и его признали аварийным, а жильцов расселили. Долгое время «заброшка» пустовала и собирала вокруг себя разных маргинальных личностей. Утром в пятницу, 10 июня, здание начали демонтировать. Однако не обошлось без проблем.Когда крановщик принялся разбирать стены двухэтажки, обломки проломили крышу и мансардный этаж дома, находящегося по соседству (Социалистическая, 104). В образовавшуюся дыру посыпались кирпичи, не говоря уже о том, что внутри оказалась вся пыль со стройплощадки.Жильцы вызвали на место полицию, работы по сносу здания временно прекратили. Теперь предстоит оценить ущерб и выяснить, кто и как будет восстанавливать поврежденную крышу жилого дома и мансарду.Когда будет отремонтирована кровля, неизвестно. Теперь жителям дома остается надеяться, что не будет дождя. В противном случае квартиры людей окажутся затопленными.