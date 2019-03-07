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Фанаты осудили ростовчанина Басту за исполнение поп-хита Ирины Дубцовой

Фанаты осудили ростовчанина Басту за исполнение поп-хита Ирины Дубцовой
Фанаты осудили ростовчанина Басту за исполнение поп-хита Ирины Дубцовой. С композицией певицы Василий Вакуленко выступил в эфире первого канала.

Баста снялся в передаче «Вечерний Ургант», посвященной международному женскому дню. На сцене помимо Басты выступили Валерий Сюткин, Михаил Боярский и другие знаменитости. Ростовчанин решил удивить всех исполнением поп-хита Ирины Дубцовой «О нем».

Многим поклонникам выступление Басты пришлось не по душе. Они высказали опасение, что из рэпера Василий Вакуленко может превратиться в поп-исполнителя.

– Василий, мы любили тебя за противостояние системе. Теперь ты, как Галкин и ему подобные. Сейчас ты играешь не свою роль, проснись! – заявил один из фанатов.

Отметим, что были и те, кто поддержал Басту. Некоторые посчитали, что рэперу необходимо попробовать себя в разных жанрах.

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