Фанаты осудили ростовчанина Басту за исполнение поп-хита Ирины Дубцовой



Фанаты осудили ростовчанина Басту за исполнение поп-хита Ирины Дубцовой. С композицией певицы Василий Вакуленко выступил в эфире первого канала.



Баста снялся в передаче «Вечерний Ургант», посвященной международному женскому дню. На сцене помимо Басты выступили Валерий Сюткин, Михаил Боярский и другие знаменитости. Ростовчанин решил удивить всех исполнением поп-хита Ирины Дубцовой «О нем».



Многим поклонникам выступление Басты пришлось не по душе. Они высказали опасение, что из рэпера Василий Вакуленко может превратиться в поп-исполнителя.



– Василий, мы любили тебя за противостояние системе. Теперь ты, как Галкин и ему подобные. Сейчас ты играешь не свою роль, проснись! – заявил один из фанатов.



Отметим, что были и те, кто поддержал Басту. Некоторые посчитали, что рэперу необходимо попробовать себя в разных жанрах.