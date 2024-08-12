В Ростове старинный дом на Станиславского будет признан аварийным

Фото: Яндекс Карты

В Ростове жилой дом на Станиславского признают аварийным, а потом снесут. Информация об этом появилась на сайте городской администрации 10 августа.Несколько месяцев назад двухэтажное строение начало разрушаться: с арки упали огромные кирпичи. Управляющая компания этот факт проигнорировала. Однако после многочисленных жалоб людей глава Кировского района все же обратила внимание на проблему. С 5 августа эксперты подготавливают основания для признания многоэтажки № 268, литер А и Б, аварийной. Затем его должны снести.Жильцам после расселения предоставят временное жилье в маневренном фонде.Добавим, что здание построили в 1880 году. Более века в нем не проводили капремонт. Только к 2014 году там сделали единственный ремонт.