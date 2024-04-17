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В Ростове снесут старинное здание на Социалистической

В Ростове снесут старинное здание на Социалистической
В Ростове снесут еще одно старинное здание. Соответствующий документ появился на сайте администрации города 16 апреля.

Доходный дом А. Ф. Демьяненко находится на улице Социалистическая, 15 литера А. Здание признали аварийным и подлежащим сносу. В доме находятся как жилые, так и нежилые помещения. Также на первом этаже расположился магазин музыкальных инструментов.

После оценки недвижимости собственникам предложат выкупную стоимость.

- При недостижении с собственниками соглашения об изъятии правовому управлению Администрации города Ростова-на-Дону предъявить в суд иски об изъятии объектов недвижимости, - сообщили в ведомстве.

Напомним, что на улице Социалистическая, 115А также собираются снести здание, которое построили в 1918 году.
Фото: Яндекс Карты
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