В Ростове снесут старинное здание на Социалистической

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В Ростове снесут еще одно старинное здание. Соответствующий документ появился на сайте администрации города 16 апреля.Доходный дом А. Ф. Демьяненко находится на улице Социалистическая, 15 литера А. Здание признали аварийным и подлежащим сносу. В доме находятся как жилые, так и нежилые помещения. Также на первом этаже расположился магазин музыкальных инструментов.После оценки недвижимости собственникам предложат выкупную стоимость.- При недостижении с собственниками соглашения об изъятии правовому управлению Администрации города Ростова-на-Дону предъявить в суд иски об изъятии объектов недвижимости, - сообщили в ведомстве.Напомним, что на улице Социалистическая, 115А также собираются снести здание, которое построили в 1918 году.