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В Ростове случился крупный ландшафтный пожар в районе поликлиники №2

В Ростове случился крупный ландшафтный пожар в районе поликлиники №2
В Ростове в микрорайоне Александровка случился крупный ландшафтный пожар. Происшествие случилось неподалеку от поликлиники № 2 на проспекте 40 Лет Победы.

Пламя разгорелось около 21:30. Сильный ветер разнес огонь во все стороны. Зарево было видно за несколько километров от места ЧП.

На вызов приехали 18 спасателей на шести единицах спецтехники. Примерно за два часа им удалось потушить пожар.

- На проспекте 40 Лет Победы сгорел камыш на площади примерно 2 000 квадратных метров, - сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области.
Фото: соцсети
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