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Суд оставил в СИЗО следователя, взявшего в заложницы супругу в Ростове

Суд оставил в СИЗО следователя, взявшего в заложницы супругу в Ростове
Ленинский районный суд Ростова продлил меру пресечения следователю, взявшему в заложницы жену.

Сергей Ткачев останется в следственном изоляторе до 19 мая включительно, сообщает DonDay.ru.

Напомним, ЧП произошло утром 20 ноября 2019 года. Сотрудник СУ СКР по Ростовской области Сергей Ткачев в собственной квартире удерживал беременную жену. Испуганная женщина сообщила о происходящем в полицию, добавив, что муж вооружён и угрожает ей.

Прибывшие правоохранители пытались вести переговоры со следователем, однако на контакт он не шёл. Тогда бойцы СОБРа взяли квартиру штурмом. В результате операции никто не пострадал, но беременную супругу Ткачева доставили в больницу. Самого сотрудника следственных органов отправили в изолятор. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье о незаконном лишении свободы.

Также известно, что Сергей Ткачев на протяжении длительного времени работал в органах. В 2013 году, будучи старшим следователем-криминалистом отдела криминалистики, он получил медаль за отличие.

Добавим, что почти сразу после избрания меры пресечения Ткачев пытался изменить её на домашний арест. Однако суд его ходатайство не удовлетворил.

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