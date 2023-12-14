В Ростове из-за аварии 2 школы и 45 домов в Военведе остались без тепла
В Ростове-на-Дону увеличилось количество объектов, оставшихся без отопления после коммунальной аварии в Военведе. От коммуникации оказались отрезаны 14 декабря 45 жилых домов и 2 школы.
Причиной ЧП стал прорыв теплотрассы по адресу: улица Тимошенко, 30. На месте работают две аварийные бригады АО "Теплокоммунэнерго" (девять человек и пять спецмашин).
По информации городской администрации, восстановить подачу тепла планируют до 18:00.