В Ростове из-за аварии 2 школы и 45 домов в Военведе остались без тепла

Фото: Rostov.ru.

В Ростове-на-Дону увеличилось количество объектов, оставшихся без отопления после коммунальной аварии в Военведе. От коммуникации оказались отрезаны 14 декабря 45 жилых домов и 2 школы.Причиной ЧП стал прорыв теплотрассы по адресу: улица Тимошенко, 30. На месте работают две аварийные бригады АО "Теплокоммунэнерго" (девять человек и пять спецмашин).По информации городской администрации, восстановить подачу тепла планируют до 18:00.