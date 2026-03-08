Атака БПЛА отражена на севере Ростовской области в ночь на 8 марта

Фото: Дондей

Минувшим вечером и в ночное время над территориями Чертковского, Миллеровского и Морозовского районов Ростовской области были успешно отражены атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил глава региона Юрий Слюсарь.По данным губернатора, все обнаруженные в небе аппараты были уничтожены силами противовоздушной обороны. На данный момент информация о возможных пострадавших среди населения или разрушениях на земле отсутствует. Ситуация продолжает уточняться.