Атака БПЛА отражена на севере Ростовской области в ночь на 8 марта

Минувшим вечером и в ночное время над территориями Чертковского, Миллеровского и Морозовского районов Ростовской области были успешно отражены атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил глава региона Юрий Слюсарь.

По данным губернатора, все обнаруженные в небе аппараты были уничтожены силами противовоздушной обороны. На данный момент информация о возможных пострадавших среди населения или разрушениях на земле отсутствует. Ситуация продолжает уточняться.
Фото: Дондей
