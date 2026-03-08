Врач из Ростовской области предупреждает об опасных цветах на 8 Марта
С приходом весны и с чередой праздников все чаще хочется порадовать себя и близких пышными букетами. Однако для людей, страдающих аллергией, весенние цветы могут стать источником серьезных проблем со здоровьем. Дарья Мелешко, врач из Ростовской области, предостерегает о наиболее опасных видах растений, которые способны вызвать сильную аллергическую реакцию, вплоть до удушья.
Главный враг аллергиков – пыльца. Легкое и летучее вещество, пыльца, легко оседает на слизистых оболочках, провоцируя нежелательные реакции. По словам эксперта, к числу наиболее аллергенных цветов относятся:
- Мимоза: ее мелкие, пушистые соцветия – настоящая "бомба" для аллергиков.
- Лилии, гиацинты и ландыши: эти цветы обладают сильным ароматом и выделяют большое количество пыльцы, представляя повышенную опасность.
- Ромашки и хризантемы: несмотря на кажущуюся безобидность, эти цветы содержат большое количество сухой летучей пыльцы.
Особую настороженность следует проявлять в отношении сухоцветов из злаков, которые часто добавляют в декоративные букеты. Они могут спровоцировать аллергию у тех, кто реагирует на луговые травы.
При первых симптомах аллергии, таких как насморк, слезотечение или кашель, важно действовать незамедлительно:
- Устранить аллерген: немедленно вынести букет из помещения.
- Промыть слизистые: использовать солевой раствор для носа и глаз.
- Принять антигистаминное средство: предпочтение стоит отдать препаратам второго поколения, которые действуют быстро и не вызывают сонливости.
- Провести влажную уборку: протереть поверхности, умыться, сменить одежду.
При появлении отека губ, языка, осиплости голоса или затрудненного дыхания необходимо немедленно вызвать скорую помощь, так как это может быть признаком отека Квинке.
Если симптомы не проходят в течение суток после удаления аллергена или возникли впервые, рекомендуется обратиться к аллергологу для дальнейшей консультации.