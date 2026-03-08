Врач из Ростовской области предупреждает об опасных цветах на 8 Марта

Фото: Дондей

С приходом весны и с чередой праздников все чаще хочется порадовать себя и близких пышными букетами. Однако для людей, страдающих аллергией, весенние цветы могут стать источником серьезных проблем со здоровьем. Дарья Мелешко, врач из Ростовской области, предостерегает о наиболее опасных видах растений, которые способны вызвать сильную аллергическую реакцию, вплоть до удушья.Главный враг аллергиков – пыльца. Легкое и летучее вещество, пыльца, легко оседает на слизистых оболочках, провоцируя нежелательные реакции. По словам эксперта, к числу наиболее аллергенных цветов относятся:- Мимоза: ее мелкие, пушистые соцветия – настоящая "бомба" для аллергиков.- Лилии, гиацинты и ландыши: эти цветы обладают сильным ароматом и выделяют большое количество пыльцы, представляя повышенную опасность.- Ромашки и хризантемы: несмотря на кажущуюся безобидность, эти цветы содержат большое количество сухой летучей пыльцы.Особую настороженность следует проявлять в отношении сухоцветов из злаков, которые часто добавляют в декоративные букеты. Они могут спровоцировать аллергию у тех, кто реагирует на луговые травы.При первых симптомах аллергии, таких как насморк, слезотечение или кашель, важно действовать незамедлительно:- Устранить аллерген: немедленно вынести букет из помещения.- Промыть слизистые: использовать солевой раствор для носа и глаз.- Принять антигистаминное средство: предпочтение стоит отдать препаратам второго поколения, которые действуют быстро и не вызывают сонливости.- Провести влажную уборку: протереть поверхности, умыться, сменить одежду.При появлении отека губ, языка, осиплости голоса или затрудненного дыхания необходимо немедленно вызвать скорую помощь, так как это может быть признаком отека Квинке.Если симптомы не проходят в течение суток после удаления аллергена или возникли впервые, рекомендуется обратиться к аллергологу для дальнейшей консультации.