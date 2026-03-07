Новости
В Ростовской области объявили ракетную опасность вечером 7 марта

В Ростовской области объявили ракетную опасность вечером 7 марта. Сообщение от РСЧС пришло около 22:30.

Жителям поступили рекомендации проследовать в укрытие, подвал или подземный паркинг.

Ранее в донском регионе была объявлена беспилотная опасность. Режим ввели примерно в 21:30.
Фото: РСЧС
