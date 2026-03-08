Новости
В Ростове на Шолохова пассажирский автобус впечатался в столб

В Ростове на Шолохова пассажирский автобус впечатался в столб. О ДТП рассказали горожане в соцсетях.

Авария случилась вечером на проспекте Шолохова. По словам людей, общественный транспорт вылетел на встречную полосу движения и врезался в столб в районе улицы Селиванова. В результате происшествия столб разлетелся на части. Над головами жителей опасно повисли провода. От удара сильно деформировалась передняя часть автобуса.

- Водитель (пожилой мужчина) цел, лицо только разбил и шок. Автобус ехал с одним пассажиром. Тот в порядке, - уточняют жители.


Информация по случившемуся выясняется у официальных источников.
Фото: Соцсети
