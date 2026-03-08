Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

Угрозу применения беспилотников отменили утром 8 марта на территории всей Ростовской области

Угрозу применения беспилотников отменили утром 8 марта на территории всей Ростовской области

Утром 8 марта на Дону объявили отбой беспилотной опасности. Сообщение от РСЧС жителям региона пришло около 6 часов утра.

Ранее жителям региона советовали уйти с открытых участков улиц, зайти в помещения и держаться подальше от окон.
Фото: Дондей
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Яндекс.Метрика