Фото: Следком Ростовской области

В Ростовской области уже пять лет ищут пропавшего мужчину. Александр Сиротин пропал в возрасте 37 лет — отправился на работу, почему-то свернул с маршрута и бесследно исчез. Александр выехал из хутора Задонского (Азовский район). Место назначения был поселок Дивный (Аксайский район). Однако Александр доехал только до поселка Дорожного.Там его видели в последний раз — в магазине. И больше никаких данных о его местонахождении не поступало.Полиция прочесывала близлежащие поселки, села, обочины. Но ничего не нашли.7 марта 2026 года исполнилось пять лет со дня исчезновения Александра. Его случай до сих пор расследуется как уголовное дело по статье «Убийство».