В Ростовской области уже пять лет ищут пропавшего мужчину

В Ростовской области уже пять лет ищут пропавшего мужчину


В Ростовской области уже пять лет ищут пропавшего мужчину. Александр Сиротин пропал в возрасте 37 лет — отправился на работу, почему-то свернул с маршрута и бесследно исчез. Александр выехал из хутора Задонского (Азовский район). Место назначения был поселок Дивный (Аксайский район). Однако Александр доехал только до поселка Дорожного.

Там его видели в последний раз — в магазине. И больше никаких данных о его местонахождении не поступало.

Полиция прочесывала близлежащие поселки, села, обочины. Но ничего не нашли.

7 марта 2026 года исполнилось пять лет со дня исчезновения Александра. Его случай до сих пор расследуется как уголовное дело по статье «Убийство».
Фото: Следком Ростовской области
