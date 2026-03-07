В Ростовской области уже пять лет ищут пропавшего мужчину
В Ростовской области уже пять лет ищут пропавшего мужчину. Александр Сиротин пропал в возрасте 37 лет — отправился на работу, почему-то свернул с маршрута и бесследно исчез. Александр выехал из хутора Задонского (Азовский район). Место назначения был поселок Дивный (Аксайский район). Однако Александр доехал только до поселка Дорожного.
Там его видели в последний раз — в магазине. И больше никаких данных о его местонахождении не поступало.
Полиция прочесывала близлежащие поселки, села, обочины. Но ничего не нашли.
7 марта 2026 года исполнилось пять лет со дня исчезновения Александра. Его случай до сих пор расследуется как уголовное дело по статье «Убийство».