Над Ростовской областью минувшей ночью сбили 14 беспилотников

Фото: Дондей

Минувшей ночью силы противовоздушной обороны России успешно отразили атаку беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над Ростовской областью. Как сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации, всего в небе над регионом было уничтожено 14 дронов.Успешные действия ПВО были зафиксированы в трех районах области: Чертковском, Миллеровском и Морозовском.Согласно данным оборонного ведомства, прошедшая ночь ознаменовалась массированными попытками атак беспилотников по территории России. Всего по стране было отражено нападение 72 БПЛА. Кроме того, один дрон был уничтожен над акваторией Азовского моря.Информация о возможных разрушениях или жертвах в Ростовской области и других регионах, подвергшихся атакам, уточняется.