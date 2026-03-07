Фото: Госавтоинспекция Ростовской области

В Ростове легковушка сбила 17-летнего парня на пешеходном переходе. Дорожно-транспортное происшествие случилось на проспекте Шолохова 7 марта.В районе дома № 157 юноша вышел на пешеходный переход. Он стал переходить дорогу на разрешающий сигнал светофора. В это время по проезжей части мчался 31-летний водитель «Киа Рио». По предварительной версии, шофер пытался проскочить, но наехал на несовершеннолетнего.Как уточнили в региональной Госавтоинспекции, в аварии юноша получил травмы.