В Ростове легковушка сбила 17-летнего парня на пешеходном переходе

В Ростове легковушка сбила 17-летнего парня на пешеходном переходе. Дорожно-транспортное происшествие случилось на проспекте Шолохова 7 марта.

В районе дома № 157 юноша вышел на пешеходный переход. Он стал переходить дорогу на разрешающий сигнал светофора. В это время по проезжей части мчался 31-летний водитель «Киа Рио». По предварительной версии, шофер пытался проскочить, но наехал на несовершеннолетнего.

Как уточнили в региональной Госавтоинспекции, в аварии юноша получил травмы.
Фото: Госавтоинспекция Ростовской области
