Неосторожность при приготовлении пищи едва не привела к пожару в многоэтажке в Ростове

Вечером 7 марта в Ростове-на-Дону ситуация в одной из квартир многоэтажного дома на улице Жмайлова, 19А могла обернуться крупным пожаром. Причиной стал банальный инцидент – подгоревшая на плите пища.

Задымление на восьмом этаже 24-этажного многоквартирного дома было замечено жильцами, которые незамедлительно сообщили о происшествии в пожарную службу. Как рассказали представители администрации Советского района, благодаря оперативным действиям пожар удалось предотвратить.

На место происшествия выехали восемь специалистов и две пожарные машины ГУ МЧС России по Ростовской области. Огонь, охвативший около 1 квадратного метра, был оперативно потушен.
Фото: Дондей
