В Ростове эвакуируют жильцов дома на Самаркандской

Фото: Ростов ру

В Ростове эвакуируют жильцов одного из подъездов дома на Самаркандской, 70. Люди начали выносить свои вещи 16 мая.На стенах дома образовались огромные трещины. На место прибыли спасатели и полиция. Жильцы выносят свое имущество из разрушающегося дома. Людей, вероятно, расселят в маневренный фонд на Суворовском. Там проживают жильцы дома на улице Нариманова, у которого обрушилась стена одного из подъездов 27 января.Напомним, 11 апреля в доме на Мечникова, 51 рухнул потолок. Тогда приехал глава администрации Алексей Логвиненко и ввел на месте режим повышенной готовности. Жильцов расселили из аварийного дома.