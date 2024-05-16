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В Ростове эвакуируют жильцов дома на Самаркандской

В Ростове эвакуируют жильцов дома на Самаркандской
В Ростове эвакуируют жильцов одного из подъездов дома на Самаркандской, 70. Люди начали выносить свои вещи 16 мая.

На стенах дома образовались огромные трещины. На место прибыли спасатели и полиция. Жильцы выносят свое имущество из разрушающегося дома. Людей, вероятно, расселят в маневренный фонд на Суворовском. Там проживают жильцы дома на улице Нариманова, у которого обрушилась стена одного из подъездов 27 января.

Напомним, 11 апреля в доме на Мечникова, 51 рухнул потолок. Тогда приехал глава администрации Алексей Логвиненко и ввел на месте режим повышенной готовности. Жильцов расселили из аварийного дома.
Фото: Ростов ру
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