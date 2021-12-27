В Ростове ограничение движения на Халтуринском продлили до июня 2022 года

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В Ростове-на-Дону ограничение движения транспорта по переулку Халтуринскому продлили до 30 июля 2022 года. Об этом сообщает городской департамент автомобильных дорог и организации дорожного движения.Проезд для водителей запретили на участке от улицы Шаумяна до улицы Социалистической с 17 июля 2021 года из-за возведения многоэтажного жилого дома. Также до 30 июля следующего года нельзя будет проехать по переулку Ашхабадского и проспекту Ленина (по северной стороне).Кроме того, до 21 января 2022 года ограничение движение ограничили на Богатяновском Спуске, 31. Сейчас там прокладывают подземный газопровод.