В Ростове с 24 июля жители останутся без воды на сутки

Фото: Rostov.ru

В Ростове жители нескольких улиц на сутки останутся без воды. Об этом сообщили в Ростовводоканале.Меры будут действовать 24 июля с 08:30 по 25 июля до 08:00. Воды не будет в границах: Кировский – Тельмана – Театральный – Восточная.Ростовчанам пока следует запастись водой.