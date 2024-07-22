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В Ростове с 24 июля жители останутся без воды на сутки

В Ростове с 24 июля жители останутся без воды на сутки
В Ростове жители нескольких улиц на сутки останутся без воды. Об этом сообщили в Ростовводоканале.

Меры будут действовать 24 июля с 08:30 по 25 июля до 08:00. Воды не будет в границах: Кировский – Тельмана – Театральный – Восточная.

Ростовчанам пока следует запастись водой.
Фото: Rostov.ru
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