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В Ростове-на-Дону жители останутся без воды на сутки

В Ростове-на-Дону жители останутся без воды на сутки
В Ростове жители на сутки останутся без водоснабжения. Актуальный график отключений сообщили специалисты Ростовводоканала.

Перебои с водой стоит ожидать с 11 октября с 8:00 по 12 октября до 8:00. Отключения пройдут в границах: Театральный - Шолохова - 2-я Линия – Максима Горького. Временные меры будут действовать в связи с установкой пожарных гидрантов в квартале улиц: Каяни - Ченцова - 2-я Линия - Налбандяна.

В этот период горожанам следует запастись жидкостью. Вероятно, пока воду не дадут, жителям придется закупать воду в магазине.
Фото: Rostov.ru
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