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В Ростове с 18 ноября синоптики прогнозируют резкие перепады температур

В Ростове с 18 ноября синоптики прогнозируют резкие перепады температур
В Ростове-на-Дону жителей ожидают резкие перепады температуры с 18 ноября. Об этом сообщают специалисты Северо-Кавказского УГМС.

По данным синоптиков, 18 ноября ожидаются осадки в виде дождя и тумана. Столбики термометров ночью опустятся до -1…-3 градусов. Днем температура воздуха прогреется до +6 градусов.

На следующий день продолжат лить дожди. Температура воздуха днем достигнет +7…+9 градусов. Ночью похолодает до +1…+3 градусов.

Из-за осадков жителям стоит быть внимательнее на дорогах. Необходимо соблюдать правила дорожного движения.
Фото: Rostov.ru
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