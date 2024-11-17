В Ростове с 18 ноября синоптики прогнозируют резкие перепады температур
В Ростове-на-Дону жителей ожидают резкие перепады температуры с 18 ноября. Об этом сообщают специалисты Северо-Кавказского УГМС.
По данным синоптиков, 18 ноября ожидаются осадки в виде дождя и тумана. Столбики термометров ночью опустятся до -1…-3 градусов. Днем температура воздуха прогреется до +6 градусов.
На следующий день продолжат лить дожди. Температура воздуха днем достигнет +7…+9 градусов. Ночью похолодает до +1…+3 градусов.
Из-за осадков жителям стоит быть внимательнее на дорогах. Необходимо соблюдать правила дорожного движения.