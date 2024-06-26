Алексей Логвиненко: 10-й ГПЗ запустил новую линию импортозамещающего производства в Ростове

Фото: Администрация Ростова-на-Дону

В Ростове 10-й ГПЗ запустил новую линию импортозамещающего производства в Ростове-на-Дону. В прошлом году предприятие отметило 85-летие. А 2024-й стал годом старта нового проекта - модернизации участка термической обработки. Он входит в «100 губернаторских инвестиционных проектов».ООО «10-ГПЗ» модернизировало участок термической обработки – важнейшего этапа в производственном цикле изготовления деталей подшипников. Соглашение о реализации проекта было подписано между Правительством Ростовской области и инвестором в рамках Международной промышленной выставки «Иннопром-2023».Компания приобрела комплекс оборудования: линии термической и химико-термической обработки, а также вспомогательного оборудования, включающего в себя азотную станцию и моечную конвейерную машину.- Новая линия позволит повысить качество выпускаемых изделий и освоить выпуск новых видов продукции. Важна и социальная составляющая: благодаря реализации проекта на предприятии появится 25 новых рабочих мест, - отметил глава администрации Ростова. - Политика предприятия сосредоточена на расширении производственных мощностей, освоении новых типов продукции и увеличении доли рынка.За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и значительный вклад в социально-экономическое развитие Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко отметил благодарностями ветеранов и передовиков производства.Свое будущее 10-й ГПЗ связывает с молодыми специалистами, которые уважают традиции предшественников и открыты инновациям.