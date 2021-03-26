В Ростове роддом на Семашко отремонтируют за 3,5 миллионов рублей

В Ростове-на-Дону городская больница №1 имени Семашко ищет подрядчика для ремонта помещений роддома. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок 29 марта.Заказчик предлагает за работу 3 522 448 рублей. Деньги будут выделены за счёт средств на оказание медпомощи согласно системе обязательного медстрахования.Согласно проекту документации выигравшая аукцион организация должна будет заменить двери, окна и подоконники, покрыть полы линолеумом или фанерой, отштукатурить и покрасить откосы. Также подрядчику нужно выравнить стены внутри здания и поклеить новые обои у дверных порёмов. Кроме того, рабочим полагается проложить трубопроводы в родильном доме, установить раковины и умывальники в уборочных.Изначально Донская Областная больница была уже многопрофильным лечебным заведением. В 1925 году в ней уже былоимелось шесть отделений: хирургическое, детское, инфекционное, кожно-венное и акушерско-гинекологическое. На следующий год ростовская здравница получила название 2-я Советская больница имени Семашко и стала клинической базой Медицинского института.В 1940 году медучреждение переходит в ведение горздравотдела, который переименовал её в Городскую больницу. К сожалению, военные годы не пощадили фасад здания, частично оно было разрушено. В 1943 году местные работники приступили к восстановлению здравницы. Помимо прежних отделений, открылись новые, появилось больше коек для пациентов.С середины 60-х годов и по сей день Центральная Городская больница №1 является крупнейшим лечебно-профилактическим центром на юге России.