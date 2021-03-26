В Ростове роддом на Семашко отремонтируют за 3,5 миллионов рублей
В Ростове-на-Дону городская больница №1 имени Семашко ищет подрядчика для ремонта помещений роддома. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок 29 марта.
Заказчик предлагает за работу 3 522 448 рублей. Деньги будут выделены за счёт средств на оказание медпомощи согласно системе обязательного медстрахования.
Согласно проекту документации выигравшая аукцион организация должна будет заменить двери, окна и подоконники, покрыть полы линолеумом или фанерой, отштукатурить и покрасить откосы. Также подрядчику нужно выравнить стены внутри здания и поклеить новые обои у дверных порёмов. Кроме того, рабочим полагается проложить трубопроводы в родильном доме, установить раковины и умывальники в уборочных.
- Срок проведения работ должен уложиться в три недели, начиная с 17 мая 2021 года, - написал заказчик в документах закупки.[/i]
Добавим, заявки на участие в конкурсе будут приниматься до 7 апреля. Затем в течение нескольких рабочих дней горбольница выберет победителя, который приступит к выполнению контракта.
Судя по фотографиям прошлогодней давности, роддом на Семашко находится далеко не в удручающем состоянии. Палаты для беременных, специальные комнаты для ожидания, хирургические кабинеты выглядят прилично. Непонятно, зачем акушерско-гинекологическому отделению понадобился срочный ремонт. Очевидно, что в Ростове-на-Дону другие медицинские учреждения куда больше нуждаются в обновлении как фасада, так и внутренних помещений.
[i]Историческая справка
Изначально Донская Областная больница была уже многопрофильным лечебным заведением. В 1925 году в ней уже былоимелось шесть отделений: хирургическое, детское, инфекционное, кожно-венное и акушерско-гинекологическое. На следующий год ростовская здравница получила название 2-я Советская больница имени Семашко и стала клинической базой Медицинского института.
В 1940 году медучреждение переходит в ведение горздравотдела, который переименовал её в Городскую больницу. К сожалению, военные годы не пощадили фасад здания, частично оно было разрушено. В 1943 году местные работники приступили к восстановлению здравницы. Помимо прежних отделений, открылись новые, появилось больше коек для пациентов.
С середины 60-х годов и по сей день Центральная Городская больница №1 является крупнейшим лечебно-профилактическим центром на юге России.