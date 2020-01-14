В Ростовской области разыскивают пропавшего мужчину из Удмуртии



Пропавшего в Удмуртии мужчину разыскивают в Ростовской области. Максим Захаров пропал ещё 26 декабря. Уже около месяца нет никакой информации о его местонахождении.



Максим пропал в городе Глазов. Как пояснили в поисковом отряде «Лиза Алерт», он мог поехать на юг. Есть предположение, что он находится в Краснодаре или Ростове-на-Дону.



Рост Захарова — 170 сантиметров, телосложение худощавое. У него карие глаза и короткие тёмно-русые волосы. Особые приметы: родинка над губой справа и татуировки на пальцах левой руки.



В день пропажи мужчина был одет в чёрные джинсы, чёрную длинную куртку, чёрную вязаную шапку, на ногах — серые кроссовки.



Если вы знаете, где находится Максим Захаров, позвоните по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.