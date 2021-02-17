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В Ростове разыскивают без вести пропавшую пенсионерку

В Ростове разыскивают без вести пропавшую пенсионерку
В донской столице разыскивают без вести пропавшую женщину. 71-летняя Надежда Дьяченко ушла из дома 17 февраля и перестала выходить на связь с близкими. О ее местонахождении ничего не известно более суток.

По информации волонтеров, рост разыскиваемой - 158 сантиметров, глаза карие, телосложение худощавое, волосы русые.

В день пропажи на пенсионерке были надеты зеленая куртка, ботинки, на ногах - полуботинки.

Если вы видели ростовчанку, сообщите об этом по телефонам: 8-800-70-54-52 или 112.

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