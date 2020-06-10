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В Ростове разыскивают 83-летнего дезориентированного мужчину

В Ростове разыскивают 83-летнего дезориентированного мужчину
В донской столице без вести пропал 83-летний мужчина. Юрий Мирошников ушел из дома на улице Добровольского 11 июня.

Волонтеры, занимающиеся поиском пенсионера, отметили, что Юрий нуждается в медицинской помощи и не ориентируется в пространстве. Родные переживают, что Юрий мог уйти из дома и забыть дорогу обратно.

Ему на вид - около 80 лет, рост - 170 см, глаза карие, волосы седые. Предположительно, в день исчезновения он мог быть одет в темные рубашку и брюки.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Юрия Мирошникова, просят позвонить по номерам: 8-800-700-54-52 или 112.

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