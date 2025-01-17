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В Ростове расчистили территорию рухнувшего здания в Нахичевани

В Ростове расчистили территорию рухнувшего здания в Нахичевани
В Ростове в Нахичевани провели работы по расчистке территории от разрушенного здания. Об этом стало известно от представителей городской администрации.

Инцидент произошел 16 января. Стена старинного здания по адресу: 18-я Линия, 6 обрушилась. К счастью, в результате происшествия никто не пострадал. Внутри располагался Центр обслуживания населения.

На место происшествия прибыли представители администрации, коммунальные службы и спасатели. Здание оградили сигнальной лентой, а упавшую стену подперли специальной опорой.

В городской администрации сообщили, что в 2016 году здание было исключено из региональной программы капитального ремонта. Причиной стало то, что оно имеет признаки блокированной застройки. Это означает, что строение расположено в ряду других зданий и имеет общие боковые стены.

Постройка не является объектом культурного наследия регионального или федерального значения и не признано аварийным. Муниципального фонда в здании также нет.

В настоящее время территория очищена от обломков. В ближайшее время место обрушения будет ограждено.
Фото: ростов.ру
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