Член ОПС «Сельмаш» осужден за вымогательство денег и хранение оружия в тюрьме

Фото: ростов.ру

В Ростове осудили бывшего участника преступной группировки «Сельмаш». Апелляционный суд Ростовской области вынес решение в конце 2024 года. УФСБ России по региону сообщило об этом 17 января.По данным силовиков, Владимир У., отбывавший наказание за покушение на убийство и хранение запрещенных веществ, занимался рэкетом в колонии. Он угрожал другому заключенному физическим насилием и требовал отдать все деньги.В марте 2019 года у Владимира нашли огнестрельное оружие и боеприпасы. В отношении него завели два уголовных дела по статьям «Вымогательство» и «Незаконное приобретение оружия».Апелляционный суд отправил Владимира в колонию особого режима на 10 лет.Группировка «Сельмаш» считается крупнейшей на юге России. Её участники вымогали деньги у заключённых и компаний в сфере ритуальных услуг с 2011 по 2019 годы.Один из самых резонансных судебных процессов связан с бизнесменом Александром Ефремовым, который также являлся членом сообщества. Его признали виновным в хищении денег у коллег и приговорили к 5,5 года лишения свободы.Следователи выяснили, что Ефремов узнал о проводимых обысках, связанных с делом банды «Сельмаш». Он убедил двух своих коллег, что их тоже могут привлечь к ответственности за организацию преступного сообщества.Ефремов предложил решить вопрос за 11 миллионов рублей, которые он собирался передать, «кому надо». Предприниматели собрали нужную сумму и передали её Ефремову, но он присвоил деньги себе. Ефремова задержали и признали виновным в мошенничестве.Суд обязал мужчину вернуть украденные деньги и конфисковал у него два автомобиля. Этот случай показывает, как важно быть осторожным и не доверять обещаниям сомнительных людей.