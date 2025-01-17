Попавший в заложники ХАМАС ростовчанин оказался в списке на освобождение

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Попавший в плен группировки ХАМАС ростовчанин Александр Труфанов оказался в списке на освобождение. Об этом сообщают израильские СМИ.По последним данным, в списке на освобождение находятся 33 человека. В их числе – внук ростовчанки Ирины Татти Александр Труфанов. Передача пленных состоится 19 января в 16:00. Пока имена первой тройки неизвестны.Напомним, семья жила в небольшом городе рядом с сектором Газа. В 2023 году в стране начался израильско-палестинский конфликт. Ростовчанка, ее дочь Елена, внук Александр и его невеста попали в плен.В заложниках у палестинской группировки Ирина Татти и ее дочь провели два месяца. Также спустя пару дней освободили невесту Сапир Коэн. На протяжении полутора лет в заложниках находился Александр Труфанов.Пока нет информации, вернут ли ростовчанина домой живым.