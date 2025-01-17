В частном доме Ростовской области 9-летняя девочка устроила пожар

Фото: ГУ МЧС по Ростовской области

В хуторе Красновке Каменского района Ростовской области произошел пожар в частном доме из-за фейерверка. ЧП случилось 15 января.В момент происшествия вся семья находилась дома по адресу: Комарова, 28. В какой-то момент в руках 9-летней девочки оказалась пиротехника. Родители не успели вовремя забрать у нее фейерверк, и он начал срабатывать. От искр натяжной потолок в доме моментально вспыхнул. Вокруг начали гореть домашние вещи. Вся семья сразу же выбежала на улицу. На место были вызваны спасатели. К их приезду пламя уже успело охватить 50 квадратных метров дома.Для борьбы со стихией на пожар прибыли 8 человек на двух единицах техники. Пожар удалось потушить.В региональном ГУ МЧС сообщили, что в происшествии никто не пострадал.