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В частном доме Ростовской области 9-летняя девочка устроила пожар

В частном доме Ростовской области 9-летняя девочка устроила пожар
В хуторе Красновке Каменского района Ростовской области произошел пожар в частном доме из-за фейерверка. ЧП случилось 15 января.

В момент происшествия вся семья находилась дома по адресу: Комарова, 28. В какой-то момент в руках 9-летней девочки оказалась пиротехника. Родители не успели вовремя забрать у нее фейерверк, и он начал срабатывать. От искр натяжной потолок в доме моментально вспыхнул. Вокруг начали гореть домашние вещи. Вся семья сразу же выбежала на улицу. На место были вызваны спасатели. К их приезду пламя уже успело охватить 50 квадратных метров дома.

Для борьбы со стихией на пожар прибыли 8 человек на двух единицах техники. Пожар удалось потушить.

В региональном ГУ МЧС сообщили, что в происшествии никто не пострадал.
Фото: ГУ МЧС по Ростовской области
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