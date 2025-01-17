На уборку двух кладбищ потратят пять миллионов рублей в Ростове

Фото: ростов.ру

В Ростове на уборку двух кладбищ потратят около пяти миллионов рублей. МКУ «Служба городских кладбищ» открыла тендер на сайте госзакупок 15 января.Муниципальная служба городских кладбищ Ростова объявила тендер на уборку двух городских кладбищ — Нижне-Гниловского и Братского. На их содержание выделено около пяти миллионов рублей.Подрядчику предстоит поддерживать чистоту и порядок на территории кладбищ, а также выкашивать газоны, бороться с сорняками, подметать тротуары и следить за наполнением специальных емкостей водой.Заявки на участие в тендере принимаются до 23 января. Итоги конкурса будут объявлены 24 января.Стоит отметить, что поддержание чистоты и порядка на кладбищах является важной задачей для городских властей. Это не только проявление уважения к памяти усопших, но и забота о благосостоянии горожан.