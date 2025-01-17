Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Пропавшую в Новочеркасске девочку нашли живой в другом городе

Пропавшую в Новочеркасске девочку нашли живой в другом городе
Пропавшая в Новочеркасске Ростовской области 13-летняя девочка нашлась живой. Об этом сообщили в ГУ МВД Ростовской области.

Утром 17 января Валерия К. ушла из дома и отправилась в школу. Родители не смогли дозвониться дочери и забили тревогу.

Только к вечеру этого же дня девочку нашли живой в Белокалитвинском районе. По данным источника Donday, несовершеннолетняя познакомилась с парнем из Белой Калитвы и поехала к нему в гости. Она преодолела около 100 километров, чтобы встретиться со своим знакомым.
Фото: DonDay
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.