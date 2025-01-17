Пропавшую в Новочеркасске девочку нашли живой в другом городе

Фото: DonDay

Пропавшая в Новочеркасске Ростовской области 13-летняя девочка нашлась живой. Об этом сообщили в ГУ МВД Ростовской области.Утром 17 января Валерия К. ушла из дома и отправилась в школу. Родители не смогли дозвониться дочери и забили тревогу.Только к вечеру этого же дня девочку нашли живой в Белокалитвинском районе. По данным источника Donday, несовершеннолетняя познакомилась с парнем из Белой Калитвы и поехала к нему в гости. Она преодолела около 100 километров, чтобы встретиться со своим знакомым.